Saisonauftakt für die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga Süd/Südwest. Am Samstag um 13 Uhr treten sie bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Gut gerüstet sieht der FCK-U19-Trainer Oliver Schäfer sein Team. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ blickt der 51-Jährige auf die Vorbereitung und seine da gewonnenen Erkenntnisse zurück.

„Natürlich war der Vorbereitungsbeginn nicht einfach. Die Jungs kamen alle aus der Corona-Phase und hatten längere Zeit kein richtiges Mannschaftstraining. Aber die