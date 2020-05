Ab Samstag, 16. Mai, können die Fahrgäste in den Bussen der SWK Verkehrs AG wieder beim Busfahrer Fahrkarten kaufen. Das war seit dem 14. März zum Schutz der Fahrgäste und der Mitarbeiter vor Ansteckung mit dem Coronavirus nicht mehr möglich.

„In den vergangenen Wochen haben wir verschiedene Möglichkeiten getestet, um den Fahrerarbeitsplatz mit geeigneten Scheiben vom Fahrgastraum zu trennen“, erklärt SWK-Bereichsleiter Boris Flesch. „Inzwischen wurden für die verschiedenen Bustypen Lösungen gefunden und das benötigte Material bestellt.“ In der Werkstatt der Verkehrsbetriebe werden die Fahrzeuge zurzeit, teilweise aber noch provisorisch, ausgerüstet.

Ab dem Wochenende gilt in den Linienbussen der SWK auch wieder der Vordereinstieg. „Die Fahrer können so auch wieder die Fahrkarten prüfen und auch das Tragen der im ÖPNV vorgeschriebenen Mundschutzmaske kontrollieren.“ Das Ziel sei auch, den Fahrgastfluss im Bus zu verbessern. „Die Fahrgäste kommen sich beim Ein- und Aussteigen nicht mehr in die Quere“, so Flesch.