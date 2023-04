Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rallye Trifels hat nicht an Bedeutung verloren. Weder durch die Ausrichtung als Historic-Veranstaltung, noch durch die coronabedingte Pause. Der Stiftsplatz in der Kaiserslauterer Innenstadt war vor dem Start am Freitag wieder bis zum letzten Platz gefüllt. Vielen Autokennern war die Freude an dieser Veranstaltung anzumerken, die wieder gut eingebettet war in die Kaiserslauterer Classic-Tage mit Unterhaltung und Musik.

Die Mühe und Arbeit der letzten Monate haben sich für Organisationsleiter Thomas Braun (Kaiserslautern) und Rallyeleiter Lothar Eisel (Krottelbach) gelohnt. Die rund 120 Teilnehmer dankten es ihnen