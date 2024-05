Kaiserslautern ist im Volksfest-Fieber! Vom 24. Mai bis zum 3. Juni steigt auf dem Messeplatz wieder die beliebte Maikerwe. Welche kleinen Geschichten lohnt es, zu erzählen? Was verrät der Blick hinter die Kulissen? Heute: Teil drei unserer Serie.

Zweimal klopfen, dann zieht Thomas Weilemann die Tür auf und tritt aus dem weißen Container, der hier am Rande des Messeplatzes steht. „Wir sind für dich da!“, prangt auf einer roten Flagge neben dem Eingang. Direkt darüber: das Banner seiner Hilfsorganisation, dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Auf der Lautrer Maikerwe ist die provisorisch aufgestellte Box bis zum 3. Juni wieder Weilemanns Einsatzort – dabei wünscht man ihm (auf dem Foto im weißen Pullover) während der elf Tage so wenig Arbeit wie möglich. Nein, eher sogar gar keine. Im Auftrag der Stadt betreut sein Team hier für die Dauer des Festes nämlich die „Notinsel“; einen Zufluchtsort für Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchen, nicht mehr weiter wissen, sich Gefahren ausgesetzt sehen. Kein Handy? Eltern verloren? Sogar drohende Gewalt? Ganz egal, die „Notinsel“ hilft.

„Die Kinder müssen einfach wissen: Da kann ich hin, wenn was nicht passt“, sagt Weilemann. „Bei uns kriegen sie die erste Obhut, danach informieren wir die zuständigen Behörden.“ Wie Marktmeister Dietmar Keller auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt, habe man auf den vergangenen Lautrer Kerwen aber stets „großes Glück“ gehabt – da der ASB in nur „wenigen Fällen“ tätig werden musste. Als Initiative von rund 60 Geschäften existiert die „Notinsel“ in Kaiserslauterns Innenstadt bereits seit 16 Jahren, angeschlossen haben sich die Läden damals dem bundesweiten Projekt der Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. Auf der Maikerwe ist der Container mit der roten Flagge an jedem Festtag besetzt – von 14 Uhr bis in den späten Abend hinein.