Die Stadt, die das Corona-Testzentrum für die im Labor ausgewerteten Abstriche in der Unionskirche betreibt, erweitert ab dieser Woche die Öffnungszeiten.

Künftig werden auch samstags in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr PCR-Tests abgenommen. Hintergrund ist die zurzeit steigende Nachfrage, so die Verwaltung. Die Öffnungszeiten werden je nach Bedarf angepasst. Aktuell hat das Testzentrum in der Unionskirche montags, mittwochs und freitags jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet, das vom Landkreis betriebene Testzentrum in Schwedelbach montags, dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr.