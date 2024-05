Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der in Kaiserslautern geborene Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, Lars Henrik Gass, erhält die Ernst-Cramer-Medaille 2024. Mit der Auszeichnung, die am 8. Juni in Bremen überreicht wird, würdigt die die Deutsch-israelische-Gesellschaft (DIG) besondere Verdienste um die Beziehungen zwischen den beiden Staaten.

Erster Träger der zweijährlich verliehenen Ehrengabe, die nach dem 2010 verstorbenen Journalisten und Publizisten Ernst Cramer benannt ist, war der Friedensnobelpreisträger und ehemalige