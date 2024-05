Mit einem Audi A6 ohne Versicherungsschutz und ohne gültige Fahrerlaubnis ist laut Polizeiangaben ein 35-Jähriger am Montag gegen 9.45 Uhr im Nelkenweg erwischt worden. Da der Fahrer bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Taten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde das Auto durch die Polizeibeamten sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.