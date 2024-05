Ein tragischer Unfall hat sich am Montagnachmittag im Hemshof ereignet, ein kleines Kind wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt: Eine 51-jährige Autofahrerin erfasste mit ihrem Fahrzeug gegen 15.30 Uhr einen vierjährigen Junge, als dieser in der Karlstraße unvermittelt zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße rannte. Das Kind erlitt vermutlich eine Fraktur und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.