Wie viele Menschen nehmen an Stadtführungen teil? Welche Touren sind am beliebtesten? Solche und ähnliche Fragen wurden bei einem Erfahrungsaustausch aller 17 aktiven Gästeführer erörtert, zu dem die Stadt eingeladen hatte.

Insgesamt 9239 Gäste nahmen im vergangenen Jahr an verschiedenen Stadtführungen teil. 805 von ihnen machten bei regelmäßigen Führungen mit, bei denen an 61 Terminen die Stadt erkundet wurde. Deutlich höher war der Anteil der Gruppenführungen. 8524 Teilnehmer waren bei 391 Touren dabei, teilt die Stadt mit. Die Kooperation mit einem Gruppenreiseveranstalter zur Bundesgartenschau in Mannheim habe mit 3841 zusätzlichen Buchungen erheblich zu dem Ergebnis beigetragen. Angeboten werden 20 verschiedene Touren. Für Gruppen können zusätzlich Pfalzfahrten und Wandertouren organisiert werden.

Am beliebtesten sind Touren durch die Kaiserpfalz in Verbindung mit einer Führung durch die unterirdischen Gänge und die Innenstadt. Auch Themenführungen wie zu Kirchen, Brunnen oder dem Hauptfriedhof sind laut Stadt beliebt – vor allem bei Einheimischen. Im Dezember seien besonders viele Führungen gebucht worden. Viele Firmen und Institutionen machten bei ihrer Weihnachtsfeier eine Stadtbesichtigung.

Regelmäßige Führungen seit Mitte März

Julia Bickmann, Leiterin der Tourist Information Kaiserslautern, bedankte sich bei den Gästeführerinnen und Gästeführern: „Mit Ihrem großartigen Engagement und Ihrem fundierten Wissen tragen Sie in ganz erheblichem Maße dazu bei, Kaiserslautern als lebens- und erlebenswerte Stadt und interessantes Ausflugsziel zu präsentieren. Damit unterstützen Sie die Förderung des Tourismus’.“

Seit Mitte März finden die regelmäßigen Führungen wieder statt – durch die unterirdischen Gänge, bei Kaiserslautern bei Nacht und auf versteckten Spuren wird die Lautrer Brauereigeschichte erfahrbar. Selbst für Ortsansässige gibt es laut Stadt Neues zu entdecken.

Informationen zu Touren und Terminen gibt es auf www.kaiserslautern.de sowie in der KL-App. Die Tourist Information bittet für Teilnahme an den regelmäßigen Führungen um Anmeldung, Telefon 0631 3654019 oder per E-Mail an touristinformation@kaiserslautern.de.