Eine musikalisch-fotografische Lesung mit Elke Heidenreich gibt es am Freitag, 17. Mai, in der Fruchthalle Kaiserslautern, begleitend zur Ausstellung „Ares“ mit Arbeiten des Hamburger Fotografen Tom Krausz. Im Mittelpunkt stehen dabei – Vögel.

„Alle Vögel sind schon da?“ ist der künstlerische Streifzug mit Elke Heidenreich und dem Pianisten Marc-Aurel Floros betitelt. Er beginnt am Freitag, 17. Mai, um 19.30 Uhr.

Seit mehr als 20 Jahren reisen Elke Heidenreich und ihr Freund, der Fotograf Tom Krausz, auf literarischen Streifzügen durch die Welt, heißt es in der Ankündigung des Abends. Und überall treffen sie sonderbare Vögel: in Neuseeland Pinguine und Albatrosse, in Schottland Macbeths Eulen, in Venedig Möwen ... Tom Krausz hat all diese Vögel fotografiert. Die Motive in Grautönen haben Elke Heidenreich zu komischen kleinen Geschichten inspiriert, sie, das Großstadtkind, das Vögel vor allem aus Büchern, aus Liedern und Opern kannte – da kommt ein Vogel geflogen, da war es immer schon die Nachtigall und nicht die Lerche, was zu einem fatalen Irrtum bei „Romeo und Julia“ führte. Federvieh gibt es auch in Opern. Mozart schuf in seiner „Zauberflöte“ einen unvergesslichen Vogelfänger, Rossini eine diebische Elster. Marc-Aurel Floros lässt zu Texten und den Fotos – sie sind im Foyer ausgestellt und als Projektion auf der Leinwand im Saal zu sehen – am Flügel Vogelmusik erklingen.

Karten für den literarisch-musikalisch-fotografischen Abend, der als „Konzert außer der Reihe“ zum Kulturprogramm der Stadt Kaiserslautern gehört, gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information in der Fruchthallstraße 14 und an der Abendkasse.