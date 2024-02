Die A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg setzt ihre Saison am 25. Februar ohne die SG Morlautern/Enkenbach II fort. Das gab Staffelleiter Klaus Schneider (Rockenhausen) bei der Rückrundenbesprechung in Siegelbach bekannt. Trotzdem können bis zu drei weitere Vereine absteigen.

Trotz des spannenden Meisterschaftsrennens und der ungeklärten Abstiegsfrage lobte Schneider die Mannschaften für ihr überwiegend faires Auftreten. So belegen die Teams der TSG Kaiserslautern und des SV Katzweiler nicht nur die beiden ersten Plätze in der Tabelle, sondern auch in der Fairplay-Wertung. Nach dem Rückzug der Spielgemeinschaft Morlautern/Enkenbach, die in der Vorrunde bereits zu zwei Spielen nicht antreten konnte, wird die Tabelle offiziell korrigiert und die gegen die SG erzielten Punkte annulliert.

Die Vereinsvertreter wurden noch einmal über die Verpflichtung, die Spielergebnisse bis spätestens 60 Minuten nach dem Schlusspfiff zu melden, erinnert. Ebenso müsse dem Schiedsrichter vom Heimverein ein Ansprechpartner zur Seite gestellt werden. Die Unparteiischen werden vor allem die Coaching-Zone zukünftig verstärkt ins Auge nehmen, so die Ankündigung. Kreisschiedsrichterobmann Dirk Leibfried (Baalborn) verwies auf die erstmals wieder steigenden Zahlen der Unparteiischen im gesamten Verbandsgebiet. „Wir dürfen uns darauf aber nicht ausruhen, sondern müssen weiter um Nachwuchs werben.“

Aufstiegsrunde startet am 26. Mai

Kreisvorsitzender Udo Schöneberger (Münchweiler) blickte derweil in die Zukunft. Nach Beendigung der A-Klassen-Saison am 26. Mai startet die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga gegen die Zweitplatzierten aus den Kreisen Kusel-Kaiserslautern und Pirmasens-Zweibrücken bereits in der darauffolgenden Woche am 29. oder 30. Mai.

Die beiden ersten Runden im Verbandspokal werden vor dem Saisonstart am 4. August ausgetragen. Dabei wird es eine Neuerung geben: Die Vereine aus der Regional-, Ober- und Verbandsliga steigen bereits in der dritten Runde in den Wettbewerb ein und nicht, wie bisher üblich, in der vierten.

Preise bei DFB-Wettbewerben zu gewinnen

Dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Landesverbände ehrenamtliches Engagement in den Vereinen fördern, unterstrich Kreisehrenamtsbeauftragter Andreas Gödtel (Kirchheimbolanden). Er legte den Vereinsvertretern verschiedene Wettbewerbe wie den DFB-Ehrenamtspreis oder die „Jungen Fußballhelden“ ans Herz. „Es gibt tolle Preise zu gewinnen, die helfen sollen, das Ehrenamt wertzuschätzen.“

Die Vereinsvertreter der C- und B-Klasse Nord treffen sich am kommenden Dienstag, 6. Februar, zu ihrer Rückrundenbesprechung im Sportheim des FV Rockenhausen. Am Montag, 19. Februar, findet die Sitzung für die C- und B-Klasse Süd im Clubhaus der SpVgg NMB Mehlingen statt. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Info