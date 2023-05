Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bogensportlerin Ines Krehbiel weiß, wie Deutsche Meisterschaft geht. Die mehrfache Deutsche Para-Bogenmeisterin vom SV Schopp betritt am 25. Februar bei der Para-DM in Saarbrücken trotzdem Neuland.

Die nationale Para-Bogensport-Elite sucht am 25./26. Februar in Saarbrücken-Gersweiler ihre neuen Deutschen Meister. Mit dabei Ines Krehbiel. In der Vergangenheit stand die Bogensportlerin vom SV Schopp