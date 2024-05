In Hohenecken haben die Bürger am 9. Juni tatsächlich die Wahl. Gleich drei Kandidaten treten an und wollen Ortsvorsteher werden. Alexander Rothmann, der Amtsinhaber, möchte gerne weitermachen. Heike Spies, die 2019 schon einmal kandidiert hatte, will es noch einmal wissen. Erstmals wirft Werner Hammel bei der Kommunalwahl seinen Hut in den Ring.

Alexander Rothmann (44), seit 2013 Ortsvorsteher, würde gerne weitermachen. „Ich bin Hohenecker, mein Herz hängt an dem Ort, ich konnte einiges bewegen und habe weitere Ideen“, sagt der Finanzbeamte, dessen Frau an der Grundschule unterrichtet. Auch wegen seines sechsjährigen Sohnes wolle er, dass es vorangeht. Deshalb engagiere er sich neuerdings sogar als Fußballtrainer. Der Bahnhaltepunkt, ein Radweg zur Vogelweh, ein zweites Feuerwehrauto – das sind Erfolge. Noch in diesem Jahr komme die Umgestaltung der B270 mit zwei Ampeln und Querungshilfen, die marode Unterführung werde geschlossen. Auf dem Plan hat der CDU-Mann, der auch für den Stadtrat kandidiert, den Umzug der Ortsverwaltung, das Umfeld der Burgherrenhalle ließe sich zum Ortsmittelpunkt umgestalten, sagt Rothmann. Wo die Kegelbahn war, kann er sich einen Jugendtreff vorstellen. Einen Verschönerungsverein möchte er gründen. „Hohenecken geht es gut, wir haben eine Apotheke, Ärzte, Friseur, Metzgerei, Bäckerei, Gastronomie, das soll so bleiben.“ Dass der Gelterswoog voll ist wie lange nicht mehr, beruhigt ihn. „Aber auch da bleibe ich dran.“

Heike Spies, 59, kandidierte im Jahr 2019 schon einmal als Ortsvorsteherin. Jetzt will es die SPD-Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat, die seit 30 Jahren mit ihrer Familie in Hohenecken lebt, noch einmal wissen. „Ich habe ein tolles Team und ich möchte frischen Wind in den Ort bringen, habe etliche Ideen und vielleicht als Frau auch einen anderen Blick auf vieles“, sagt sie. Ihr Motto laute: „Mit Herz dabei.“ Nach Corona müsse der Zusammenhalt im Ort wieder mehr gepflegt werden. „Ich bin sehr kommunikativ, möchte die Menschen, die Vereine und die Unternehmen mehr zusammenbringen, mehr für Senioren, Familien und die Jugend tun“, sagt sie. Auch Traditionen wie die Kerwe, den Kerweumzug oder die Fastnacht zu pflegen, sei ihr ein Anliegen. Zudem hält sie die Versorgung im Ort für immens wichtig. „Wenn wir wollen, dass das neue Lädchen, die Apotheke und die ärztliche Versorgung bleiben wie sie sind, müssen wir diese Angebote auch nutzen.“ Der Beamtin bei der Telekom liegt zudem die Sauberkeit in Hohenecken am Herzen. „Ich möchte etwas bewegen“, sagt sie. Mutig genug sei sie.

Werner Hammel, 64, lebt seit 40 Jahren in Hohenecken. Jetzt möchte der dreifache Familienvater, der seit drei Jahren mit seiner Ehefrau Sylke für die Freien Wähler im Ortsbeirat sitzt, die Nachfolge von Alexander Rothmann antreten. „Ich werde für den Erhalt des Naherholungsgebietes Gelterswoog eintreten“, sagt er. Notfalls müsse dort Wasser eingeleitet werden. „Da hängen viele Vereine dran, das Naturbad ist sehr begehrt.“ Am Herzen liegt ihm die Umgestaltung der B270, die den Ort in zwei Teile untergliedert. „Da müssten sichere Überquerungshilfen geschaffen werden.“ Heute lebten Radfahrer und ältere Bürger gefährlich. „Wir bräuchten mindestens zwei Ampeln.“ Die Zusammenarbeit im Ortsbeirat beschreibt Hammel als gut, als verbesserungsbedürftig empfindet er die Zusammenarbeit der vielen Vereine im Ort. „Gemeinschaftlich ließe sich noch mehr auf die Beine stellen“, ist er überzeugt. Was fehle, seien Angebote für ältere Bürger, wie ein Erzählkaffee, und ein Jugendtreff. Die Burg Hohenecken ist laut Hammel „einmalig“. Sie müsste seitens der Stadt eine stärkere Unterstützung erfahren.

Kandidaten für Ortsbeirat

SPD: Heike Spies, Klaus Meckler, Martina Schuler, Marius Spies, Sarah Böttcher, Leo Sievers, Annegret Stabel, Volker Schehr, Petra Ripperger, Fabian Dechent, Hans-Jürgen Löchter, Helga Schehr

CDU: Alexander Rothmann, Antje Funck, Peter-Andreas Becker, Martin Siudeja, Stella Immesberger, Niklas Krautkrämer, Marc Fuchs, Max Ta, Heinrich Wagner, Stephan Immesberger, Wolfgang Fuchs, Wolfgang Rotberg, Anastasia Wagner, Kurt Lechner, Ulrich Herminghaus

Freie Wähler: Werner Hammel, Sylke Susann Hammerschmidt, Kristoffer David Hammel