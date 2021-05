Den 21. Oktober 2020 wird Dominik Schad wohl nie vergessen, den Tag, an dem er sich auf dem Betze beim Spiel gegen Ingolstadt so schwer verletzte. Was ihm aber noch mehr in Erinnerung bleiben wird als die Schmerzen ist das, was danach passierte, denn mit so viel Unterstützung durch die Fans, seine Mannschaftskameraden, ehemalige Kollegen und seiner Familie hatte er nie im Leben gerechnet.

Als er sich verletzte, ging alles ganz schnell, und er wusste schon im Fallen, dass irgendwas nicht stimmte. Dann sah er seinen Fuß, der nicht aussah, wie er aussehen sollte. Die Rettungskräfte waren sofort bei ihm, legten eine Infusion, betäubten die Schmerzen, versorgten seinen Fuß, hoben ihn auf die Trage, brachten ihn mit dem Aufzug runter zum Krankenwagen, der ihn ins Westpfalz-Klinikum brachte. Seine Freundin war sofort bei ihm. „Sie war zehn Meter weg, und für sie war es fast noch schlimmer als für mich“, erzählt der 23-jährige Abwehrspieler, der die Sache mit seinem Wadenbeinbruch einigermaßen verdaut zu haben scheint.

Voll mit Adrenalin

„Die Schmerzen gingen“, erzählt er. „Ich war voll mit Adrenalin vom Spiel.“ Aber die Bilder, wie sein Fuß aussah, wird er wohl nicht so schnell aus dem Kopf kriegen. Schad ist froh, dass seine Freundin ihm sofort zur Seite stand und er nicht allein war.

Im Westpfalz-Klinikum wurde sein Fuß erst mal eingegipst, Schad musste die Nacht dort bleiben. Dann durfte er nach Hause. Der Fuß sollte abschwellen, bevor er operiert wurde. Seine Freundin versorgte ihn an jenem Wochenende, die Woche drauf wurde er in Heidelberg operiert. Drei Tage blieb er in der Ethianum-Klinik, durfte dann nach Hause, mit einem Vacoped-Schuh, einer Art Plastikschale, am Fuß. Schmerz aushalten, Bein hochlegen, kühlen war das, was dann anstand. In seiner Wohnung in Lautern war Schad da hilflos.

Hilflos in der Wohnung

„Ich kann ja nicht mal ein Wasserglas richtig halten mit zwei Krücken“, schildert er seine Lage. Aber da war ja noch seine Freundin. Sie nahm ihn in ihrer Wohnung in Worms auf, und sie und die Familie kümmern sich seitdem rührend um ihn. Für den Fußballer umso bewundernswerter, weil sie ja nebenbei ganz normal arbeitet – als Krankenschwester. „Für sie ist das doppelt anstrengend. Ich kann nicht viel machen, und sie kommt dann heim und hat da noch einen Vollpflegepatienten“, erzählt er bewundernd. Ihre Familie hilft aus, wo es nur geht, spielt den Fahrer, seine Schwiegermutter in spe kocht. Und dem Patienten geht es immer besser. Am Freitag hat er die Schmerzmittel abgesetzt, „und es ging ganz gut“. Seine Tage sind meistens gleich. Morgens um 8 geht’s zur Reha, eineinhalb bis zwei Stunden Lymphdrainage, Krankengymnastik, Übungen für „alles außer dem Bein“ stehen an, dann geht’s nach Hause, den Fuß hochlegen. „Die Konsole wird jetzt wieder öfter in die Hand genommen“, erzählt Schad grinsend.

Überwältigt von den Fans

Was ihm hilft, durch diese Zeit zu kommen, ist neben seiner Freundin der Zuspruch und die überwältigende Resonanz, die er von seinen Mannschaftskameraden und den Fans bekommen hat. „Das hat mich überrascht, dass so viele an einen denken.“ Seine Kollegen posteten vor der Abfahrt nach Meppen ein Mannschaftsfoto, auf dem sie sein Trikot mit der Nummer 20 hochhielten und versprachen „Wir holen die drei Punkte für Dich“. In Meppen liefen sie mit Aufwärmtrikots mit der 20 auf den Platz und schrieben „Heute spielen wir alle für Dich, Dome“. Schad war überwältigt. „Das hat mich super gefreut. Ich hätte nicht damit gerechnet.“

Briefe und Bücher

Gleich nach seinem schicksalhaften Spiel waren die Genesungs- und Aufbauwünsche all seiner Mannschaftskollegen eingetrudelt. Viele ehemalige Fußballkollegen meldeten sich, unzählige Fans. Sie schickten ihm Briefe, Bücher. Mit seinen Teamkollegen steht er regelmäßig in Kontakt. „Mit manchen noch ein bisschen mehr. Kleini zum Beispiel, der ist mein Nachbar, leert meinen Briefkasten.“

Mitfiebern vor dem Fernseher

Sechs Wochen dauert Schads Reha in Worms, dann wird die Schraube rausoperiert, „da wird man sehen, wo es hingeht“. Ein bis zwei Wochen später könnte dann das Lauftraining starten. Aber bis dahin heißt es durchhalten, sich über den Zuspruch freuen durch die Kollegen, die Fans und die Freundin, die „nach Feierabend keinen Feierabend hat. Sie weiß, dass sie das, wenn ich wieder laufen kann, wieder zurückkriegt“, versichert Schad. Das Spiel am Samstag schaut er mit seiner Freundin vom Sofa aus, fiebert mit seinen Kollegen mit und glaubt an sie. „Ich bin überzeugt, dass der Knoten jetzt endlich mal platzt.“