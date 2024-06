Geschätzt mindestens 200 Menschen hatten sich am Samstag vor dem Kreishaus in Kirchheimbolanden versammelt, um bunt und laut gegen Rechts zu demonstrieren. Organisiert hatte die Kundgebung der Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts.

Die Kundgebung gegen Rechts, die unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ stand, war als Gegenveranstaltung zum zeitgleich stattfindenden Pfalztreffen der AfD in der Kirchheimbolander Stadthalle gedacht, an dem unter anderem Parteichefin Alice Weidel teilnahm. Organisiert war die Demonstration vom Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts unter Federführung von Ludger Grünewald, der auch das Programm moderierte, die Teilnehmer kamen aus dem gesamten politischen Spektrum der gesichert demokratischen Parteien. Die musikalische Begleitung hatte der Liedermacher und Protestsänger Dietrich Amadeus Mayer übernommen.

Mit dem Motto „Menschenrechte, keine rechten Menschen“ gab Grünewald gleich anfangs die Marschrichtung vor. Dem aus dem Donnersbergkreis stammenden AfD-Funktionär Damian Lohr, der an dem Treffen in der Stadthalle teilnahm, warf er vor, gegen Europa zu hetzen, und in seiner Funktion als katholischer Religionslehrer wies er darauf hin, dass auch seine Kirche erst kürzlich bekräftigt habe, dass mit der AfD keine Zusammenarbeit möglich sei.

Muchow betont deutsch-französische Freundschaft

Erster Redner war der Kirchheimbolander Stadtbürgermeister und Stadtbürgermeisterkandidat der CDU, Marc Muchow, der die gute Laune der Kundgebungsteilnehmer ins Verhältnis zu der Verhärmung und den bösen Parolen der Personen setze, die zeitgleich dabei waren, zur AfD-Veranstaltung zu strömen. Er betonte die besondere Verbundenheit der Stadt Kirchheimbolanden mit der französischen Partnergemeinde Louhans und nannte die deutsch-französische Freundschaft eine Triebfeder und einen Garanten für Frieden in Mitteleuropa. Die AfD dagegen wolle die EU und den Euro abschaffen. Ihr Motto „Europa neu denken“ sei ein Wahrheit das genaue Gegenteil davon. Er appellierte an die Kundgebungsteilnehmer und die Bürger im Allgemeinen, zur Europawahl zu gehen und das Kreuz bei einer der demokratischen Parteien zu machen. „In der EU ist kein Platz für Rassismus und Extremismus“, so sein Credo.

Cornelia Faber, die anschließend als Vertreterin der SPD das Wort ergriff, erzählte von ihren Begegnungen mit Zeitzeugen der NS-Diktatur. Diese hätten sie in der Auffassung bestärkt, dass die heutige Bevölkerung zwar keine Schuld an den damaligen Verbrechen habe, sehr wohl aber die Verantwortung, dass diese sich nicht wiederholten.

Appell für einen toleranten Donnersbergkreis

Rechtspopulistische Kräfte versuchten in Kirchheimbolanden Fuß zu fassen, warnte Sara Pasuki, die für die Grünen sprach. Als Gesellschaft müsse man Menschenfeinden einen Strich durch die Rechnung machen, sagte die Jungpolitikerin, die selbst einen Migrationshintergrund hat. „Keine Bühne für gefestigte Faschisten“, forderte sie, bekräftigte aber zugleich, dass man denen die Hand reichen müsse, „die es noch nicht sind“. Die AfD trete nicht für die Schwachen in der Gesellschaft ein, selbst wenn sie dies vorgebe, stattdessen versuche sie die Menschen mit Lügen gegeneinander aufzubringen. „Der Faschismus kann viele Gestalten annehmen“, so Pasuki, die demokratischen Parteien dürften diesen Rechtsruck aber nicht mitmachen. Es gelte zu kämpfen für einen demokratischen, offenen und toleranten Donnersbergkreis.

Alexander Groth, Stadtbürgermeisterkandidat der FWG, freute sich, dass Bürger aus unterschiedlichen Vereinen, Parteien und Initiativen zu der Kundgebung gekommen seien und zeigten, „dass sie solidarisch zusammenstehen“. Er übte aber auch Selbstkritik an der Politikerkaste: „Wir Politiker müssen die Verunsicherung in der Gesellschaft ernstnehmen.“ Die Bürger forderte er auf, wählen zu gehen, ihre Zuflucht aber nicht in der Protestwahl zu suchen – das führe nur zu einer Spaltung in der Gesellschaft. Wer sein Kreuz bei der falschen Partei mache, dürfe sich hinterher nicht beschweren, wenn dann auch falsche Politik gemacht werde.

„Das sind Menschen, die wir brauchen“

Erich Morschhäuser von der neuen Wählergruppe Sabbagh sprach von seiner langjährigen Erfahrung in der Flüchtlingshilfe und nannte Namen und Berufe von Geflüchteten, die in Kirchheimbolanden ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben – teilweise in Beschäftigungen, zu denen sich kein Deutscher mehr bereitfinde. „Das sind Menschen, die wir brauchen und denen wir dankbar sein sollten“, sagte Morschhäuser unter dem Beifall der Versammelten. Besonders hervor hob er das Brüderpaar Meysam und Mehrdad Khodarahmi, die in Kirchheimbolanden einen IT-Service betreiben, Meysam Khodarahmi sprach anschließend unter großem Applaus ebenfalls zur Versammlung.

Den Abschluss machte Annette Hetzel aus Steinbach, die mit allen Anwesenden den ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, „alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, skandierte. Die Kundgebung endete mit dem gemeinsamen Lied „We shall overcome“.