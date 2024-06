Markttag in Mannheim. Wo sich am Freitagmittag dramatische Szenen abspielten, werden am Samstagmorgen Pfälzer Spargel und Erdbeeren gehandelt. Fast ein normaler Samstagsmarkt – doch viele Besucher haben nur ein Thema.

Nieselregen fällt auf die Dächer der Marktstände. Er treibt die Menschen noch etwas enger zusammen. Es wird gehandelt und ein Schwätzchen gehalten, fast wie immer. Gleich daneben, am Reiterdenkmal, liegen Blumen und handgeschriebene Zettel. Auf einem steht: „Wer Polizisten angreift, greift uns alle an!“

Neben dem Denkmal hat ein Demonstrant Stellung bezogen. Mehrere Passanten fotografieren ihn. Foto: Lutz Schwab

Knapp 24 Stunden zuvor hat ein Mann mit einem Messer an dieser Stelle mehrere Menschen angegriffen und schwer verletzt. Ein Polizist schwebt in Lebensgefahr, wie das Landeskriminalamt am Samstagmorgen bestätigt. Den Beamten hatte der 25-jährige Angreifer mit dem Messer in den Hals gestochen, bevor er von Schüssen eines anderen Polizisten gestoppt wurde. Ein verstörendes Video des Angriffs macht seither die Runde im Internet, viele Medien haben das Video geteilt und sogar Standbilder daraus vergrößert und abgedruckt.

Ein einsamer Demonstrant

Neben den Blumen steht ein Demonstrant mit einem Schild, einem Ortsschild nachempfunden. Darauf stehen zwei Begriffe: Demokratie und Islamismus. Der zweite Begriff ist durchgestrichen. Darf man ihn mit seinem Statement fotografieren? „Sie sind ungefähr der Zehnte, der mich das fragt“, sagt der junge Mann und hält sein Schild in die Kamera.

Solidaritätsbekundungen: Immer wieder gehen Menschen zum Einsatzwagen der Polizei und fragen, wie es dem verletzten Beamten geht. Foto: Lutz Schwab

Der Samstagsmarkt auf dem Mannheimer Marktplatz ist eine elitäre Institution. Wer als Mannheimer etwas auf sich hält, kauft dort Spezialitäten. Man kennt sich, hält ein Schwätzchen, trifft Nachbarn und Bekannte. Wo normalerweise Gesprächsfetzen von Sommerurlauben und den Klagen über die Verkehrspolitik der Stadt im Vorbeigehen aufgeschnappt werden können, ist an diesem Samstag nur ein Thema festzustellen. „Schrecklich“ ist ein häufiges Wort. Ein Anwohner, der seinen Namen nicht nennen will, lässt sich hinreißen und äußert, die Polizisten hätten den Angreifer nicht nur verletzen sollen.

Viele bekunden Solidarität mit der Polizei

„Bitte fragen Sie nicht, wie es unserem Kollegen geht“, sagt ein junger Polizist, der am Steuer des Polizei-Einsatzwagens sitzt, der am Reiterdenkmal geparkt ist. „Ich darf dazu nichts sagen und wir wissen es auch nicht.“ Immer wieder kommen – zumeist ältere Menschen – an das geöffnete Fenster des Wagens. Die meisten äußern Besserungswünsche für den verletzten Beamten. Und auch dabei fällt immer wieder das Wort „schrecklich“.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat angekündigt, am Nachmittag mitzuteilen, welche Erkenntnisse es zum Tathergang gibt und wie der Gesundheitszustand der Verletzten ist. Bis dahin werden die Standbetreiber eingepackt haben und der Mannheimer Marktplatz wieder eher trostlos im leichten Nieselregen wirken.