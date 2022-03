Kaiserslautern und die Region trauern um Detlev Besier. Der Friedenspfarrer der Evangelischen Kirche der Pfalz starb am Samstag an den Folgen eines Radunfalls bei Landstuhl. Er wurde 62 Jahre alt.

Frieden in der Welt – das war das große Thema des Pfarrers und Friedensaktivisten. Bereits vor seiner Berufung ins Amt des Friedenspfarrers setzte er sich ehrenamtlich – er war der Vorsitzende der Friedensinitiative Westpfalz – für Überwindung von Gewalt und die Bewahrung der Schöpfung ein.

Besier war in der Region bekannt und verwurzelt, wirkte seit mehr als 35 Jahren als Pfarrer. Nach seinem Vikariat in Obermoschel wurde er 1988 zunächst für zwölf Jahre Pfarrer in Reichenbach-Steegen, bevor er im Mai 2000 nach Landstuhl wechselte. Später bekleidete er das Amt des Stadtjugendpfarrers in Kaiserslautern, bevor er im Jahr 2015 zum Leiter der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Landeskirche berufen wurde.

Geboren wurde Besier 1959 in Hilden bei Düsseldorf, kam aber bereits ein Jahr später in die Pfalz, wo er aufwuchs. Studiert hatte er an den theologischen Fakultäten in Bethel und Erlangen.

Egal ob Ostermarsch, Demonstrationen und Mahnwachen vor den Toren der Air Base in Ramstein – wenn sich irgendwo Menschen für den Frieden einsetzten, war Besier nicht weit und unterstütze und half, wo er konnte. „Authentisch, leidenschaftlich und dabei stets bescheiden setzte er sich für den Frieden ein“, heißt es in einer Mitteilung der Landeskirche. Gerade in den vergangenen Wochen, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, war sein Einsatz und seine Expertise gefragt.

„In diesen herausfordernden Zeiten verlieren wir mit ihm nicht nur einen liebenswerten und hoch engagierten Menschen, sondern eine starke Stimme für den Frieden und die Bewahrung der Schöpfung“, würdigte Oberkirchenrat Manfred Sutter, dessen Dezernat für die Arbeitsstelle zuständig ist, Besiers Wirken.

Besier, der in Dansenberg lebte, hinterlässt Frau und zwei Kinder sowie zwei Enkelkinder.