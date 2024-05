Fußballfans können das Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen am Samstag, 25. Mai, bei einem Public Viewing auf dem Stiftsplatz verfolgen. Die Zuschauerzahl ist allerdings begrenzt.

„Nach geglücktem Klassenerhalt und einer sensationellen Pokalsaison des 1. FC Kaiserslautern“ dürfen sich Fußballfans am Wochenende des 25. und 26. Mai auf ein Programm in der Kaiserslauterer Innenstadt freuen, teilt die Stadtverwaltung mit. Einlass zum Public Viewing ist um 19 Uhr, Anpfiff des Finales um 20 Uhr. Am Sonntag, 26. Mai, wird dann die Mannschaft des 1. FCK auf der Bühne des Stiftsplatzes empfangen – „unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales“, so die Stadt. Einlass ist ab 13 Uhr, die Mannschaft wird gegen 17 Uhr auf der Bühne erwartet.

