Maurizo de Vico steht dem Fußball-Verbandsligisten SV Rülzheim in der nächsten Runde nicht mehr zur Verfügung. Der Abwehrspieler aus Speyer, der im vergangenen Sommer vom FC Speyer gekommen war, ist gerade dabei, die DFB-Elite-Jugend-Trainerlizenz zu machen und wird ab Sommer als Co-Trainer von Stefan Meißner die U15-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern coachen. Daher wird der 26-Jährige, der in Rülzheim und zuvor schon in Speyer Mannschaftskapitän war, seine aktive Karriere zunächst beenden, um sich der neuen Aufgabe beim FCK widmen zu können.