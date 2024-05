Emre Can hatte es in der Öffentlichkeit zuletzt nicht leicht. Der Dortmunder Kapitän stand häufig in der Kritik und keilt nach dem Final-Einzug in der Champions League derbe zurück.

Paris (dpa) - Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can hat nach dem Final-Einzug des BVB in der Champions League derbe gegen seine Kritiker ausgeteilt.

Dass die Dortmunder erstmals seit 2013 wieder in einem Endspiel der europäischen Königsklasse vertreten sind, sei auch für ihn eine persönliche Genugtuung, bekannte der Fußballprofi nach dem 1:0 im Halbfinal-Rückspiel am Dienstag bei Paris Saint-Germain. «Das kann ich auch offen sagen: Die können jetzt auch mal die Schnauze halten», sagte Can, als er nach dem Spiel konkret auf seine Kritiker angesprochen wurde.

Angesichts der schwachen Bundesliga-Saison stand insbesondere Can immer wieder im Zentrum der Kritik und war zuletzt auch nicht mehr im Kreis der Nationalmannschaft vertreten. «Wir stehen jetzt im Finale und das tut auf jeden Fall gut», sagte Can weiter.