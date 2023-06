[aktualisiert 10.30 Uhr] Das seit Freitagmorgen vermisste Mädchen aus Weilerbach ist am Montagabend wieder aufgetaucht. „Gesund und munter“, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, Kai Fauss, am Dienstagmorgen auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. Die 16-jährige Amerikanerin hatte sich nach seinen Angaben aus freien Stücken „eine Auszeit von der Familie verschafft“. Die Schülerin wurde noch am Abend in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Ihr plötzliches Verschwinden hatte für große Aufregung gesorgt. Die Schülerin hatte am 2. Juni das Haus verlassen, angeblich um morgens mit dem Bus zur US-Highschool in Kaiserslautern-Vogelweh zu fahren. Allerdings war bis zuletzt unklar, ob sie den Bus überhaupt bestiegen hatte beziehungsweise ob sie letztlich in ihrer Schule angekommen war. Die Polizei führte eine großangelegte Suchaktion mit Polizeihubschrauber, Drohne und Spürhunden durch, da weder ein Verbrechen noch ein Unglücksfall ausgeschlossen werden konnten. Nun nahm die mehrtägige Suche ein glückliches Ende: „Dem Mädchen geht es gut“, sagt Polizeisprecher Fauss.