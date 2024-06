In den neun Ortsbezirken der Stadt Kaiserslautern wurden am Sonntag Mitglieder für die Ortsbeiräte gewählt. Diese Personen ziehen demnächst in die Gremien ein:

Dansenberg

FW: Franz Rheinheimer, Manfred Reeb, Sebastian Jung, Ute Balbier-Reeb, Dominik Stihler, Silke Schmitt

CDU: Frank Bachert, Simon Hess, Barbara Busch, Ingo Stehle

SPD: Boris Flesch, Michael Flesch, Kirstin Rogel

Grüne: Julian Beckmann, Katrin Brügger

Einsiedlerhof

Liste Kadel: Christina Kadel, Sascha Schneider, Marco Kadel, Patrick Rübenach, Manfred Kadel, Matthias Ertel, Miriam Kadel, Nadja Schneider, Gerald Burrasch

SPD: Moritz Behncke, Sascha Schmitt, Erika Grieser, Thomas Kneller, Susanne Behncke, Klaus-Dieter Behncke

Erfenbach

FW: Paul-Peter Götz, Sandra Faß, Berthold Wandschneider, Gabriele Wollenweber, Sascha Feth, Johannes Weyrich, Charlotte Wunderlich-Haehn, Andreas Schlichting, Philipp Faß, Andreas Bitsch

SPD: Reiner Kiefhaber, Udo Lackmann, Holger Bier, Patrick Schäfer, Dorothee Hof

Erlenbach

SPD: Jochen Steiner, Anke Stolle, Luca Ganter, Michael Stolle, Thomas Reich, Christina Stübig, Stefan Lichter, Kevin Kneip, Fritz Henrich

CDU: Stefan Korn, Christian Schönherr, Mia Voss-Novak, Udo Bröckelmann, Stefan Feid, Margit Dick

Erzhütten/Wiesenthalerhof

SPD: Thorsten Peermann, Petra Janson-Peermann, Andreas Rahm, Marcel Akamphuber, Alexandra Fuhr, Klaus Weichel, Annette Diederich

CDU: Michael Mader, Tanja Anderson, Dieter Hehl

FW: Volker Barth, Annette Küntzler-Barth, Monika Engel

Grüne: Klaus Platz, Sonja Geib-Mägel

Hohenecken

CDU: Alexander Rothmann, Antje Funck, Marc Fuchs, Stella Immesberger, Peter-Andreas Becker, Martin Siudeja, Niklas Krautkrämer

SPD: Heike Spies, Klaus Meckler, Martina Schuler, Petra Ripperger, Marius Spies, Leo Sievers

FW: Werner Hammel, Sylke Hammerschmidt

Morlautern

SPD: Alexander Lenz, Harald Brandstädter, Janina Eispert, Jochen Müller, Rene Wilking, Felix Martin

CDU: Maike Jung, Max von Waechter, Martin Kühnel, Stephan Poznar, Dirk Lauhoff

Grüne: Melanie Bausch-Frisch, Michaela Frisch, Emma Frisch

FDP: Andrea Eicher

Mölschbach

SPD: Jutta Rech, Volker Ganz, Nadine Schneider, Iris Frank, Joaquim Da Cruz, Jörg Walter, Andreas Fichtner

FW: Markus Aßel, Silke Wiedmann, Torsten Peschel, Elke Löwentraut-Peschel

CDU: Christian Igler, Klaus Müller, Oliver Stegmann, Patrick Regier

Siegelbach

FW: Herbert Altschuck, Paul Sann, Renate Hamacher, Horst W. Hamacher, Jochen Schröder, Björn-Benny Wernersbach, Brigitte Kury-Herzog, Christina Wenz, Lisa Schröder

SPD: Robert Gorris, Anita Anspach-Olfers, Hans Müller, André Olfers, Jürgen Lorenz, Natascha Klemens