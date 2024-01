Die Kreisvolkshochschule Kaiserslautern (kvhs) ist mit ihrem Frühjahrssemester ins Jahr gestartet. Was hat sie alles im Angebot? Die Antwort auf diese Frage gibt das neue Programmheft, das Landrat Ralf Leßmeister, die Erste Kreisbeigeordnete und Vorsitzende der kvhs, Gudrun Heß-Schmidt, sowie die Leiterin der kvhs, Carola Würtz, vorstellen. „Ab Ende Januar bis zu den Sommerferien kann man wieder liebgewonnene und bewährte Kurse besuchen, oder auch Mal etwas Neues ausprobieren“, schreibt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Angeboten werden beispielsweise Kurse in Philosophie, Salsa, Quilling sowie ein klima.fit-Kurs mit Abschlusszertifikat, in dem auf Folgen und Möglichkeiten zum Thema Klimawandel eingegangen wird. Wer es lieber etwas ruhiger haben möchte, kann auch Entspannung erlernen in Meditationskursen oder im Kurs zu Stressmanagement mit abschließendem Alpakaspaziergang. Die gedruckten Programmhefte liegen an den üblichen Orten im Landkreis zum Mitnehmen aus – also in Verwaltungen, Sparkassen und Geschäften. Alle Kurse – auch die, die noch geplant sind – finden sich immer aktuell auf der Homepage www.kvhs-kl.de.