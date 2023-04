Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Freude darüber, endlich wieder Handball spielen zu können, war dem Drittligateam des TuS Dansenberg anzumerken. In seinem ersten Testspiel im Hinblick auf die im Oktober beginnende neue Saison empfing die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker am Samstag die SG Leutershausen und zeigte einen engagierten Auftritt. Dass man sich am Ende den Gästen mit 29:31 (14:14) geschlagen geben musste, war zu verschmerzen. Wichtig war, dass die Neuen beim TuS sich erstmals in einer Partie präsentieren konnten.

Nach der wegen der Pandemie vorzeitig beendeten Saison und der sich daran anschließenden langen Pause seien alle froh gewesen, „wieder einen Wettkampf bestreiten zu können“,