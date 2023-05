Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ende Oktober hätten der TuS Dansenberg und die TSG Haßloch in einem Pflichtspiel der Dritten Handball-Bundesliga aufeinandertreffen sollen. Am Vorabend der Partie entschieden sich beide Mannschaften aufgrund der steigenden Infektionszahlen zu einer kurzfristigen Absage der Partie. Am Sonntagabend trafen sich beide Mannschaften zum Testspiel, aus dem Dansenberg mit 35:28 als klarer Sieger hervorging.

Hinter der Mannschaft von Steffen Ecker lag eine komplizierte Trainingswoche, dem Trainer standen nur sechs Feldspieler zur Verfügung. Kein Wunder also, dass es in der auf dreimal 20 Minuten ausgelegten