In dieser Woche sind die Corona-Impfbusse wieder im Landkreis unterwegs. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie von Johnson & Johnson. Am Mittwoch, 15. September, steht der Impfbus von 8 bis 18 Uhr am Wasgau Markt in Hütschenhausen, Hauptstraße 1 E. Am Donnerstag, 16. September, macht der Impfbus von 8 bis 18 Uhr am Penny-Markt in Otterbach, Lauterstraße 2, Station. In Landstuhl können sich Impfwillige am Freitag, 17. September, von 8 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt vor der Stadthalle, Kaiserstraße 39, die Spritze geben lassen.