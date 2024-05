2019 startete CL Tech im Industriegebiet Nord mit der Produktion von Holzbau-Elementen. Aus acht Mitarbeitern sind 75 geworden – derzeit entsteht auf dem Gelände eine neue Halle für eine eigene Brettsperrholz-Produktion. Noch in diesem Jahr soll es im IG Nord losgehen.

Der Boden in der etwa 11.000 Quadratmeter großen Halle ist an vielen Stellen noch staubig, an einigen Stellen überzieht ihn ein dünner Wasserfilm. Hier wird seit April 2023 gebaut. Bis