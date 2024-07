Im Lautertal werden in den gesamten Sommerferien keine Züge fahren. Wie Fritz Engbarth, Sprecher des Zweckverbands ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd mitteilt, sperrt die DB InfraGo die Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken wegen umfassender Sanierungsarbeiten an den Gleisen. Außerdem soll der Haltepunkt Lohnweiler barrierefrei ausgebaut werden. Anstelle von Zügen werden Busse eingesetzt. Das gilt auch für den ersten ausfallenden Zug, die Regionalbahn von Kaiserslautern nach Lauterecken am Freitag, 12. Juli, Abfahrt 20.35 Uhr. Die Sperrung soll bis einschließlich 25. August andauern.

Der Zweckverband weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass die Busse des Schienenersatzverkehrs bis zu 35 Minuten früher ab Lauterecken fahren, damit die weiteren Anschlüsse am Kaiserslauterer Hauptbahnhof erreicht werden können. Umgekehrt werden die Busse später in Lauterecken ankommen. Damit seien die stündlichen Anschlüsse von und zur Buslinie ins Glantal nicht gegeben, ergänzt Engbarth. Zudem liegen nicht alle Haltestellen an den jeweiligen Bahnstationen. Die geänderten Fahrzeiten sind in der Online-Fahrbahnauskunft – erreichbar über www.bahn.de – zu finden.