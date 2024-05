Eine Woche nach dem Pfingstturnier in Miesau steht bereits das nächste Reit- und Springturnier in der Region an. Ausrichter ist die Reitsportgemeinschaft Barbarossa Kaiserslautern, geritten wird auf dem Rothenberghof am Rande der Stadt.

Den Auftakt bilden am Freitag um 10 Uhr die ersten Dressurprüfungen. Für die höchste Prüfung liegen 35 Nennungen vor. Darunter die zum Favoritenkreis zählenden Sandra Schilling aus Erlenbach