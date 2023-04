Die Frühlingssonne setzte die Baumesse gestern ins rechte Licht. Bereits vor Öffnung der Ausstellung auf dem Messeplatz waren die Parkplätze gut belegt. Bauen, Wohnen und Energiesparen waren die Themen, die Besucher interessierten. Ebenso ein Tiny House mit Dachterrasse.

Mit einem Ausstellerverzeichnis ausgestattet, zieht es die Besucher auf dem Freigelände entlang der Stände in die erste von fünf Zelthallen. Dort präsentiert sich der Fliesenfachhandel Ventulett aus Weilerbach. Großformatige und auf Hochglanz polierte Fliesen fallen ins Auge. „Zugeschnitten eignen sie sich bestens für Bäder“, sagt Tobias Forster. „Fliesen aus Feinsteinzeug bestechen durch ihre Optik und weisen weniger Fugen auf“, ergänzt er. Als Aussteller auf der Baumesse präsent zu sein, bedeute für Forster nah am Kunden zu sein und eine Rückmeldung zu bekommen.

Wie man mit moderner Kunst die eigenen vier Wände verschönern kann, zeigt Sibylle Hoppe aus Kaiserslautern mit ihren Arbeiten, die sie mit Acryl, Kunstharz und Tinte auf Alu-Dibond Platten aufbringt. „Fließende Kunst“ ist es, die auf Verbundplatten oder Leinwand klein- oder großflächig aufgetragen wird. „Mich begeistern Farben und Techniken und wie man daraus etwas ganz Besonderes kreieren kann“, erzählt die Büroangestellte, die ihre Kunst seit drei Jahren in ihrem Atelier im PRE-Park ausübt. Für viele Besucher sind ihre Arbeiten Farbtupfer und Hingucker zugleich.

Schutz gegen Einbrüche

Der Verkauf von Fertighäusern sei in der derzeitigen Lage eine Herausforderung, räumt Nathan Lezius, Gebietsverkaufsleiter von OKAL-Haus, ein. Steigende Zinsen machten Bauherren und Immobilienanbietern zu schaffen. Ein Vorteil von Fertighäusern liege in der Trockenbauweise und einer guten energetischen Dämmung, verweist er auf ein Musterhaus in Einsiedlerhof Am Rangierbahnhof.

Bei Besuchern gefragt sind neben Informationen zur Dachisolierung, zu Heizsystemen und Energieeinsparung Präventionsmaßnahmen gegen Einbrüche und Diebstahl. Um diese zu erläutern, nimmt sich Axel Emser vom Polizeipräsidium Westpfalz Zeit. Seine gute Nachricht: Einbrüche in Wohnhäuser seien seit Corona in der Region rückläufig.

Bis auf den letzten Platz belegt sind die Stuhlreihen bei einem Vortrag in Halle vier zum Thema Energieberatung in Wohngebäuden. Für Heizungs- und Brennwerttechnik interessiert sich auch ein Ehepaar aus Stelzenberg. „Unsere Heizung ist 35 Jahre alt. Angesichts der neuesten Entwicklung auf dem Energiesektor steht uns eine Modernisierung ins Haus“, erklärt der Ehemann. Einschließlich einer Glasüberdachung der Terrasse, ergänzt seine Frau. Hans Jost, ein Rentner aus Wiesweiler ist treuer Besucher der Baumesse. Sein Interesse gilt allem Neuen. Heute besonders der Information, wie es mit Holzkaminen weitergehen soll.

Stadtwerke informieren

Mittig zwischen den vier Messehallen informieren die Stadtwerke Kaiserslautern als Premiumpartner der Baumesse in einem kleineren Zelt über verschiedene Energieformen wie Strom, Gas und Fernwärme, Wasser und Abrechnungssysteme. „Unglaublich, was hier los ist“, zeigt sich Beigeordneter Peter Kiefer bei der Eröffnung der Messe vom Interesse beeindruckt. Die Leistungsschau werde zu 90 Prozent von Betrieben aus der Region bestritten, betont er.

SWK-Vorstand Markus Vollmer freut sich, Besuchern die große Angebotspalette des Unternehmens präsentieren zu können und verweist auf die Installation von Solaranlagen mit dem Partner Damm-Solar, auf E-Car-Sharing, auf Kundenberater, die auf Wunsch nach Hause kommen, sowie auf eine Verlosung mit Gewinnspiel. Nach der Senkung des Strompreises zum 1. Juni werde im August auch der Gaspreis reduziert, so dass die Tarife unter der Strompreisbremse lägen, berichtet Vollmer.

Ein kleiner Publikumsliebling

Messeleiterin Simone Becker ist froh, insgesamt 110 Aussteller für die Baumesse gewonnen zu haben. Über eine sehr gute Auftragslage und gefüllte Auftragsbücher sprach Hardy Müller, Geschäftsführer von Damm-Solar, gegenüber der RHEINPFALZ. Der Vorlauf für die Installation einer Solar-Anlage betrage zurzeit neun Monate. Lieferprobleme von Materialien gebe es momentan nicht. Die große Nachfrage habe zum Aufbau eines vierten Montageteams geführt.

Zum Publikumsliebling avancierte ein Tiny House samt Dachterrasse. Was das Zuhause in dem Kleinsthaus auf 25 Quadratmetern und auf zwei Etagen zu bieten hat, kann sich sehen lassen. Entsprechend groß ist das Interesse der Besucher. „Eine super Sache“, meint Winfried Hamacher, der extra aus Belgien anreiste, um sich das Tiny House anzuschauen. Er beabsichtigt, drei der Miniaturen zu erwerben und diese im Länderdreieck Deutschland, Belgien, Holland zur Vermietung aufzustellen.

Info

Die Baumesse ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, www.baumesse.com.