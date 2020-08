Nach langer Zeit des Stillstands tut sich etwas an der Dauerbaustelle rund um das Viadukt in der Trippstadter Straße. Die Deutsche Bahn Netz AG hat Ende Juli mit den restlichen Arbeiten zur Erneuerung der Eisenbahnüberführung begonnen. Mit einer Fertigstellung wird erst Ende 2024 gerechnet.

Umleitungen und Sperrungen werden für Autofahrer und Busse damit noch eine ganze Zeit dazugehören. Dennoch freut sich Baudezernent Peter Kiefer darüber, dass es endlich weitergeht: „Es ist gut, dass es mit den Bauarbeiten voran geht und endlich alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden konnten. Die Sperrung ist zwar für eine lange Zeit angesetzt, allerdings werden am Ende, nach Fertigstellung, alle Verkehrsteilnehmer (Bahn, ÖPNV, Rad-, Fuß- sowie motorisierter Verkehr) von dem Bauwerk und der geplanten Verkehrsentflechtung profitieren.“

Zu Beginn der Wiederaufnahme der Bautätigkeit in diesem Sommer sei die Trippstadter Straße im Baustellenbereich zunächst für den Straßenverkehr gesperrt worden (wir berichteten), so eine Sprecherin der DB. Der Verkehr werde über die Zollamt- beziehungsweise Rudolf-Breitscheid-Straße/Pirmasenser Straße umgeleitet, so die Stadtverwaltung.

Fußgänger und Radfahrer sollen aber nahezu über die gesamte Bauzeit hinweg durch das Viadukt hindurchgehen beziehungsweise -fahren können, erklärt die Stadt weiter.

Zurzeit und nachdem das Baufeld vollständig frei gemacht wurde, gehe es mit den Arbeiten am westlichen Rahmenbauwerk weiter, so die DB-Sprecherin. Dieses solle voraussichtlich im März 2021 fertiggestellt werden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde bei Vorarbeiten der vorhandene Fangedamm zurückgebaut, eine Bohrpfahlwand hergestellt und eine Stahlbrücke ausgehoben.

Die bis 2024 andauernden Bauarbeiten finden nach Angaben der DB Netz AG überwiegend tagsüber statt. „Auf einzelne nächtliche Arbeiten kann aber leider nicht verzichtet werden. Alle direkt betroffenen Anwohner werden zusätzlich durch Handzettel informiert.“

Nach Fertigstellung des westlichen Rahmenbaus sollen dann bis Ende 2023 die vorhandene Gewölbebrücke zurückgebaut, der mittlere und östliche Rahmen erstellt, sowie die Stahlbrücke erneuert werden. Im Anschluss werde dann die Straße im Baustellenbereich wiederhergestellt.

Für den Verkehr wird die Trippstadter Straße voraussichtlich noch bis Ende 2023 gesperrt, so die Deutsche Bahn, die die gesamten Arbeiten bis Ende 2024 abschließen will.