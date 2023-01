Seit gut zwei Jahren ist klar, dass die Automotive Cells Company (ACC) in der Westpfalz eine Batteriezellfertigung aufbauen wird. Nach der Planungsphase laufen nun die Arbeiten an. Für den Fabrikneubau wird Platz geschaffen.

Seit kurzem gehört das Gelände im Westen der Stadt, direkt hinter dem schwedischen Möbelhaus, nicht mehr alleine Opel beziehungsweise der Muttergesellschaft Stellantis. Wie ACC am Montag mitteilte, ist die rechtliche Übertragung des künftigen Batteriezellwerk-Geländes von Stellantis an ACC abgeschlossen. Dort sollen ab Ende 2025 Batteriezellen und -module gebaut werden, die in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. In der letzten Ausbaustufe, die für das Jahr 2030 vorgesehen ist, sind jährlich Zellen und Module für bis zu 600.000 Fahrzeuge als Produktionsziel vorgesehen.

Bereits seit Wochen rollen auf dem Gelände die Bagger, eine frühere Fertigungshalle von Opel wird jetzt zurückgebaut. Zuvor sind in einem ersten Schritt bestehende Leitungen gekappt und neu verlegt worden – von Elektrokabeln über Wasserrohre bis hin zu Internet- und Telefonleitungen. Damit ist der ACC-Teil nun unabhängig vom Opel-Standort direkt nebenan. Nach Unternehmensangaben liege man beim Bau der sogenannten Kaiserslautern Gigafactory derzeit genau im Zeitplan.

