Nach einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Reichenbach-Steegen wurde ein 23-jähriger Mann ins Krankenhaus gebracht. Am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr passierte der Mann der Polizei zufolge mit seinem VW Passat erst ein Verkehrszeichen und prallte anschließend mit der rechten Frontseite gegen eine Hausecke. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Hauptstraße musste gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.