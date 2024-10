Eine 36-jährige Frau hat sich am Freitagvormittag mit ihrem Auto in der Steinwendener Straße überschlagen, nachdem sie auf einen geparkten Wagen aufgefahren war. Wie die Polizei mitteilt, ist unklar, wie es dazu kam. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde leicht verletzt und konnte sich selbstständig befreien. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Steinwendener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, Alkohol oder Drogen spielten jedoch keine Rolle.