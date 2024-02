„Ein letztes Glas im Stehen“ heißt die neue Ausstellung mit Werken von Magomomentum (Fotografie, Annette und Martin Goretzki) und DUZA (Textil Art, Claudia Gross), die am Freitag, 1. März um 18 Uhr durch Christoph Dammann, Direktor des städtischen Referats Kultur, eröffnet werden wird. Die Ausstellung läuft bis 21. April.

Die Absicht des dritten Kunstaustausches der beiden Kölner Fotografen Annette und Martin Goretzki und der in Kaiserslautern ansässigen Textilkünstlerin Claudia Gross ist es, auf das Wesentliche zurückzukommen und das Besondere zwischenmenschlicher Beziehungen und des gemeinsamen Verstehens wieder mehr in den Fokus zu nehmen. Dabei erblickt man in den fotografischen Arbeiten der Goretzkis, nachdem man sich durch ein Karussell von Licht und Schatten atmosphärisch eingefunden hat, am Grund eines Glases den Hauch eines Bildes, das Erinnerungen auslöst oder die Fantasie anregt. DUZA dagegen legt noch, bevor klar ist, ob es ein reales Bild oder eine Traumsequenz ist, einen Schleier über das Motiv.

Aus der Serie »At the bottom of the glass« der Goretzkis. Foto: Goretzki/Gratis

Auch die Künstlerinnen und der Künstler werden bei der Eröffnung anwesend sein. Die Ausstellung kann vor den Veranstaltungen des Referats Kultur und während der Öffnungszeiten der Fruchthalle besichtigt werden. Diese sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 09 bis 12 Uhr, Mittwoch von 09 bis 16 Uhr und Freitag von 09 bis 13 Uhr. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.