Wie richtet man einen E-Mail-Account ein? Warum fährt mein Computer so langsam hoch, hab’ ich mir vielleicht ein Virus eingefangen? Wie war das mit dem Smartphone und dem WhatsApp-Status? Wer solche oder ähnliche Fragen hat, ist am kommenden Dienstag von 11 bis 12 Uhr in der Pfalzbibliothek an der richtigen Stelle.

In der Pfalzbibliothek in der Kaiserslauterer Bismarckstraße läuft am besagten 28. Mai eine „digitale Sprechstunde“, bei der geschulte Ehrenamtliche bei allen Fragen rund um PC, Internet oder Smartphone gerne behilflich sind. Der Spaß ist kostenlos.

Dass Omas meist klasse sind, ist allgemein bekannt. Bei der „Spätschicht“ am heutigen Freitag ab 22.30 Uhr im Foyer des Lauterer Pfalztheaters stoßen Josephine Raschke, Petra Jenni, Pia Kröll und Florence Schreiber ins selbe Horn. Unter dem Titel „Omas forever“ gibt’s einen nostalgischen Abend und eine Hommage an alle Großmütter. Karten unter Telefon 0631 3675-209 und an der Abendkasse.

Die Linke lädt für diesen Freitag, 20 Uhr, zu einem kostenlosen Auftritt von Wolfgang Marschall und Marina Tamassy von Lauterns Kabaretttruppe Die Untiere ein. Und zwar in die Scheune des Theodor-Zink-Stadtmuseums. Dabei gibt’s eigene satirische Texte und Chansons der spöttischen K-Town-Chronisten“.

Ebenfalls am 24. Mai ab 17 Uhr startet auf dem Messeplatz die Kaiserslauterer Maikerwe. Ab 18.30 Uhr ist der Bännjer Werkvolk-Fanfarenzug unterwegs. Um 19 Uhr steht der traditionelle Fassbieranstich an und ab 22 Uhr gibt es das große Eröffnungsfeuerwerk.

Auf dem Minigolfplatz am Lauterer Gelterswoog ist heute ab 18 Uhr das Duo Mr. Z & Austin Tyler mit zwei Gitarren und Stimmen zu finden. Am 26. Mai ab 15 Uhr bespielt ein Trio um Michael Halberstadt die Freiluftbühne. Der Eintritt ist jeweils frei.

Eine neue Ausgabe der „Nuit de la Chanson“ ist für den heutigen Freitagabend, 20 Uhr, im Cotton Club der Kammgarn Kaiserslautern angesetzt. Als „Special Guest“ ist die Sängerin Jeanette Dalia Curta dabei, immerhin die Gewinnerin von „Voice of Germany 2012“. Karten im Internet auf der Seite www.kammgarn.de.

Am 26. Mai ab 17 Uhr steht im Meisenheimer Haus der Begegnung ein Abend mit dem Pianisten Wolfgang Nieß auf dem Programm. Der Gute spielt berühmte Klavierwerke Mozarts und versucht auf amüsante Art und Weise den Tod des Tonsetzers aufzuklären. Karten unter Telefon 06753 2207, Schüler und Studenten haben freien Eintritt.

In der Reihe der beliebten Lauterer Volksparkkonzerte stehen am 26. Mai ab 11 Uhr die Mädels und Buben des Musikvereins Hohenecken auf der Volkspark-Bühne. Mit bekannten Bigband-Sounds sowie gängigen Swing- und Popnummern. Der Eintritt am „Schwaneweiher“ ist wie immer frei.

Der Bännjer Künstler Engelbert Müller zeigt seine eindrücklichen Werke am Samstag zum letzten Mal in der Kirche St. Nikolaus in Krickenbach. Die Schau lohnt sich wirklich, denn Müller ist ein einfallsreicher Künstler, dessen Arbeiten immer fantasieanregend wirken.

Am Sonntag findet ab 17 Uhr in der Paulskirche Kirchheimbolanden das Chor- und Orchesterkonzert der Bezirkskantorei Kirchheimbolanden-Winnweiler statt. Dabei wirkt das Orchester der „Lufoniker“ unter Leitung von Robert Weis-Banaszczyk mit. Weitere Ausführende sind Lena Maria Kosack (Sopran), Bassist Thomas Herberich und Martin Reitzig an der Orgel.

„Alles ist gut gegangen“ ist der Titel einer Filmvorführung inklusive Publikumsgesprächs am kommenden Montag, 27. Mai, ab 14 Uhr im Kaiserslauterer Union-Kino. Dabei geht’s um das durchaus schwierige und auch strittige Thema Freitodbegleitung. Karten an der Tageskasse und im Vorverkauf zu den gängigen Öffnungszeiten.

Unter dem Titel „Schlefaz (Schlechteste Filme aller Zeiten)“ bieten die fernsehbekannten Comedians Oliver Kalkofe und Peter Rütten am Mittwoch, 29. Mai, ab 20 Uhr etwas durchaus Ungewöhnliches im Kasino der Lauterer Kammgarn. Nämlich den „Ultimativen Schundfilm-Showdown“. Infos und Karten über die Internetseite www.kammgarn.de.

Gleichfalls am 29. Mai ab 14.30 Uhr gibt’s in der Lauterer Fruchthalle ein sogenanntes „Krabbelkonzert“. Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz vermittelt Babys und Kleinkindern von null bis drei Jahren auf spielerische Weise Musik und den Gebrauch von Instrumenten. Laut Info sind „Quietschen, Brabbeln oder Strampeln“ ausdrücklich erwünscht. Wie das städtische Kulturamt mitteilt, ist die Veranstaltung bereits ausverkauft.

In Kusel steht am 30. Mai „Nu Jazz“ im Kinett an. Dann gibt’s „Mysterious New York Jazz“ mit Keyboarder Jason Lindner auf die Ohren, der mal ein Teil von David Bowies Blackstar Orchestra war. Dan Orlowski singt, aber angekündigt wird „No easy listening Jazz“.

Was hilft gegen Alltagsstress und schlechte Laune eigentlich immer? Der Wald. Viel Spaß. Und nur nicht unterkriegen lassen!