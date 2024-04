Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die sechs Mannen der Formation „Knut Maurers Picture Book“ sind seit über 40 Jahren zusammen. Das Schöne an der Gruppe ist, dass sie eher selten gespielte Musik interpretiert. Wie etwa Nummern von Jethro Tull, den Animals, den Kinks oder Manfred Mann’s Earth Band. Zudem hat die Band um Knut Maurer jede Menge selbst geschriebene Titel im Programm.

Am kommenden Mittwoch, 1. Mai, spielt Knut Maurers Picture Book ab 15 Uhr in der TSG-Gaststätte „Unterschiedlich“ in der Lauterer Hermann-Löns-Straße. Bei schönem