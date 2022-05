Wie wird ein Auto lackiert? Wie funktioniert die Technik in Landmaschinen? Wie sieht der Alltag in einer Lehrwerkstatt aus? Diese und andere Fragen beantworten zwei Ausbilder bei der Handwerkskammer seit diesem Jahr auf Instagram. Die beiden geben damit einen Einblick, was im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Im Stadtwald 15 so alles passiert.

Die Idee zum eigenen Instagram-Kanal kam Oliver Schäfer und Patrick Scholl im vergangenen Jahr bei einer Ferienwerkstatt mit Schülern. Dabei habe es so viele lustige Momente gegeben, die sie gern festgehalten hätten, erinnern sich die beiden. „Das könnte den Schülern gefallen“, waren sie sich sicher und präsentierten ihre Idee bei der Handwerkskammer. „Wir wollen das tägliche Leben in der Werkstatt zeigen“, schildert Schäfer. Er unterrichtet als Ausbildungsmeister die Fahrzeuglackierer, Patrick Scholl ist Kfz-Mechatroniker und Ausbilder für Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung bei der Handwerkskammer.

Lehrvideos für Azubis

Anfang diesen Jahres war es dann soweit: erst ging good.lack_hwkpfalz von Oliver Schäfer zum Thema Fahrzeuglackieren an den Start, vier Wochen später folgte car.stuff_hwkpfalz von Patrick Scholl mit dem Schwerpunkt Land- und Baumaschinentechnik. Bei den Schülern kommt der Auftritt hervorragend an, die Abonnentenzahlen – derzeit jeweils einige Hundert – wachsen beständig, wie Schäfer schildert. Er betreut aktuell Schüler aus drei Lehrjahren, das Einzugsgebiet reicht von Mainz bis Worms. Auch sie helfen mit, den Account mit Inhalten zu bestücken, zeigen vor der Kamera, was sie machen oder präsentieren ihre Ergebnisse. Immer wieder gibt es auch Lehrvideos, in denen die Ausbilder etwas erklären. So können sich die Schüler den Inhalt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anschauen.

Beide Ausbilder sind auch privat auf Instagram unterwegs, dort allerdings eher mit Naturaufnahmen. „Ich fotografiere gern“, erzählt Scholl. Besonders schöne Fotos finden sich dann auf seinem privaten Account wieder. Doch in die beiden offiziellen Accounts, die bei der Handwerkskammer Pfalz angesiedelt sind, fließen ungleich mehr Zeit und Aufwand als in den privaten Auftritt.

Wert auf Qualität gelegt

Von Anfang an legten die beiden einen hohen Anspruch an sich, so werden die Videos nicht einfach nur gefilmt, sondern vor dem Hochladen geschnitten und bearbeitet. Das koste zwar alles Zeit, aber die Qualität des Internet-Auftrittes sollte stimmen, sind sich beide einig. Doch es geht nicht nur darum, neue Inhalte zu generieren, sondern auch die Reaktionen auf die Beiträge im Blick zu behalten. Und die gibt ihnen Recht: So geben nicht nur die Schüler positive Rückmeldungen auf die Beiträge, sondern auch Firmen, zu denen der Kontakt auf diese Weise viel enger geworden sei.

Auch Handwerkskammern aus Dresden, Sachsen, Hamburg haben sich schon wegen der Videos gemeldet und den Kollegen aus der Pfalz zum überzeugenden Auftritt gratuliert. Ein Lob, das definitiv motiviert: „Wir wollen unser Gewerk hochhalten und gute Qualität abliefern“, sagen die beiden.

Instagram

good.lack_hwkpfalz

car.stuff_hwkpfalz