Beim 12. Azurcup, ausgetragen im Freizeitbad Azur in Ramstein, waren Schwimmerinnen und Schwimmer aus 15 Vereinen und drei Schulen am Start. Gewinner war bei dem von den Aquakids ausgerichtet Cup vor allem der Schwimmsport. Die Aquakids hielten am Ende den „Klaus Layes“ Wanderpokal in heimischen Händen, sie gewannen die Mannschaftswertung. Der Pokal für die beste Schule ging ans Sickingen Gymnasium Landstuhl. Wie schon im Vorjahr gewann Familie Cambeses (Mama Begona und die Söhne Eneko und Hugo) die Familienstaffel.