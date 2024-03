Bei den deutschen Karatemeisterschaften der Leistungsklasse wusste sich Annika Faul gut in Szene zu setzen. Dabei ist es ihr erstes Jahr in der höchsten Klasse des Karate-Wettkampfsports.

Die Kata-Karatesportlerin vom Budokan Karate Kaiserslautern zog erfolgreich bis ins kleine Finale vor. Den Kampf um Bronze verlor sie allerdings gegen eine erfahrene Kader-Athletin aus Bayern und belegte Rang fünf. „Platz fünf ist ein sehr gutes Ergebnis“, lobte Budokan-Trainer Marcus Gutzmer, der im bayrischen Elsenfeld, dem Austragungsort der DM, am Mattenrand war. Gemeinsam mit ihrer Vereinskollegin Nadine Poh und Carina Nguyen (Eintracht Frankfurt) sicherte sich Annika Faul anschließend in der Kata-Teamwertung erneut Platz fünf. Julian Hadizadeh, ein weiterer Kata-Karatesportler vom Budokan Kaiserslautern, erwischte in Bayern nicht seinen allerbesten Tag. Hadizadeh schied in Runde zwei aus.