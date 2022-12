Die Preise für Gas und Heizöl sind in die Höhe geschossen. Da liegt es nahe, nach Holz als Brennstoff zu greifen. Doch damit können erhebliche Gefahren verbunden sein, warnt Fachmann Ralf Schwarm. Als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach, Schornsteinfegermeister und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rodenbach verrät er, was zu beachten ist.

Frühe Dämmerung, feuchtes Laub auf den Wegen oder Blitzeis – damit müssen Radfahrer jetzt rechnen. Bessere Sichtbarkeit, aufmerksames Fahrverhalten und gute Bremsen sind angesagt. Bernd Köppe, ADFC-Experte, hat Tipps und kennt Tricks.

Die Klosterstraße ist die letzte der Mehlinger Gemeindestraßen, deren Ausbau nach dem System der Einmalbeiträge abgerechnet wird. Einige Anlieger wollen die Kosten für den Ausbau jedoch von der Allgemeinheit mitbezahlen lassen – über wiederkehrende Beiträge. Dafür streiten sie.

In Kaiserslautern können an den beiden Adventssamstagen am 10. und 17. Dezember die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs kostenlos genutzt werden. Für Fahrten aus Orten im Landkreis Kaiserslautern in die Stadt und zurück können auch die Busse der Verkehrsunternehmen DB Regio Bus Mitte und Regionalbus Westpfalz ohne Fahrschein genutzt werden.

Natürlich soll eine Ampel immer dann auf Grün springen, wenn man sich selbst nähert. Das wünscht sich sicher jeder. So funktioniert“s nur eben nicht. Dahinter stecken oft komplexe Systeme. Patrick Wagner von der Stadtverwaltung gibt Antworten auf Fragen zum Thema Ampeln, die besonders häufig gestellt werden.

Das Heinrich-Heine-Gymnasium vereint mehrere Schwerpunkte unter einem Dach. An der Schule in Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz werden Spitzentalente im Sport sowie Hochbegabte gefördert. Das Einzugsgebiet ist groß, die Unterbringung erfolgt bei Bedarf im schuleigenen Internat. Gleichzeitig ist die Schule ein klassisches Regelgymnasium.