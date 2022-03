„Manege frei!“, heißt es ab Freitagabend wieder in der Nähe des Volksparkes: Clownerie, galoppierende Pferde und Trapezkünstler sind das erste Mal nach der Pandemie wieder zu sehen. Der Circus Baruk gastiert bis Anfang April in der Stadt.

„Viele kennen uns in Kaiserslautern eigentlich als Weihnachtszirkus“, erklärt die Verantwortliche Manuela Baruk. „Jedoch konnten wir in den vergangenen zwei Jahren aufgrund von Corona die Stadt leider nicht besuchen.“ Generell hatten die Akteure während der Zeit der Kontaktbeschränkungen nur Vorstellungen im Stützpunkt in Bad Dürkheim. „Daher ist das unser erstes Gastspiel seit Ausbruch der Pandemie“, fährt Baruk fort.

Das Familienunternehmen habe überlegt – nachdem der Krieg in der Ukraine vor knapp drei Wochen ausgebrochen war – die Auftritte abzusagen: „Schließlich haben wir uns aber doch dazu entschlossen, anzureisen und den Leuten in dieser traurigen Zeit ein bisschen Freude zu bringen“, so Baruk.

Denn auch für das Zirkusunternehmen waren die vergangenen zwei Jahre nicht einfach. Nur mit Futter- und Geldspenden konnten die Tiere regelmäßig versorgt werden und sich der Zirkus über Wasser halten. „Darunter waren auch Bekannte und Freunde unserer Vorstellungen aus Kaiserslautern“, erzählt Baruk. Denn der Weihnachtszirkus habe schon seit Jahren ein begeistertes Lauterer Publikum. Auf diese Unterstützung setzt die Leiterin des Familienunternehmens (siebte Generation) auch bei den kommenden Vorstellungen: „Die Einnahmen aus den Veranstaltungen sind dieses Jahr wichtiger als je zuvor.“

Jede Vorstellung bietet zwei Stunden Programm

Die Zuschauer erwartet ein zweistündiges Programm mit Artisten, Trapezkünstlern und Live-Gesang. Außerdem sind auch einige Tiere zu bestaunen: Pferde, Zebras und Kamele treten neben ihren menschlichen Zirkusakteuren im Zirkuszelt vor den Vorhang. Nebenbei wird auch für die kleineren Besucher nach jeder Vorstellung Ponyreiten angeboten.

„Die Tierstelle und das Auslaufgehege müssen natürlich erst einmal aufgebaut werden und auch der Zeltaufbau dauert eine Weile“, erklärt Baruk. Daher ist der gesamte Zirkus schon seit einer Woche in der Stadt, um das Zirkusprogramm vorzubereiten. Bei den Vorstellungen gelten nach wie vor Hygieneregeln, die Maske darf am Platz im Zirkuszelt abgelegt werden.

Trotz der schwierigen Coronazeit oder gerade deswegen freuen sich alle Beteiligten auf die Premiere am heutigen Abend und auch Baruk hofft auf viele, begeisterte Zuschauer: „Schließlich ist unser Zirkus ein Erlebnis für die ganze Familie und gerade die Kinder wollen wir mit etwas Spaß ein bisschen auf andere Gedanken bringen.“

Info

Der Circus Baruk gastiert vom 18. März bis 3. April am Volkspark in der Entersweiler Straße. Vorstellungen sind täglich (außer Montag und Dienstag) um 16 Uhr, samstags 15 und 19 Uhr und sonntags 15 Uhr.