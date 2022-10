Weil eine Fahrbahnsanierung der A63 zwischen der Anschlussstelle Sembach und dem Autobahndreieck Kaiserslautern ansteht, wird die Autobahn in Fahrtrichtung Kaiserslautern/Saarbrücken vollgesperrt. Das teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die Arbeiten sollen am Freitag, 14. Oktober, ab 19 Uhr beginnen und am Sonntag, 16. Oktober, gegen 15 Uhr abgeschlossen sein. Gearbeitet wird unter Vollsperrung, da sich die Arbeitsstellen laut Autobahn GmbH über beide Fahrstreifen erstrecken. Daher sei es nicht möglich, den Verkehr einstreifig an der Baustelle vorbeizuführen. Die Fahrbahn in der Gegenrichtung, von Kaiserslautern kommend in Richtung Mainz, ist von der Sperrung nicht betroffen.

Umleitung über Mehlingen

Während der Sanierungsarbeiten wird der Verkehr in Richtung Kaiserslautern/Saarbrücken ab der Anschlussstelle Sembach über Mehlingen in Richtung Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum umgeleitet (U48).

Im Rahmen der Arbeiten wird laut Autobahn GmbH zuerst ein Teil des Asphaltbelags abgefräst, ehe eine neue Asphaltbinderschicht und abschließend die Asphaltdecke eingebaut sowie die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden.