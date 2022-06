Eine beschädigte Gasleitung legte am Donnerstag den Verkehr auf der A63 zwischen Kaiserslautern-Centrum und Sembach sowie auf der parallel verlaufenden L401 lahm.

Ob der Japanische Garten Kaiserslautern mit den drei Koi, die am Mittwoch in den oberen Teich gesetzt wurden, einen großen Fisch an Land gezogen hat, wird sich vielleicht später einmal zeigen. Zumindest dem Symbol für Stärke und Glück hat der japanische Generalkonsul aus Frankfurt zum Start verholfen. Auch die ambitionierten Pläne des Vereins befürwortet er.

Die reizvollen Waldwege um die Stadt herum sind ein großes Aushängeschild von Kaiserslautern. Ob als Spaziergänger, ambitionierter Wanderer oder zum Waldbaden: Der Forst lockt. Doch nach dem heftigen Winterzwischenspiel im April sind Waldbesuche gefährlich geworden – Stichwort Astbruch. Das Forstamt hat deswegen noch immer zu tun.

Der eine Unfall hat den nächsten ausgelöst. Weil ein Autofahrer am Mittwoch in einem Ampelanlage gekracht war, kollidierten zwei weitere Fahrzeuge auf der Kreuzung.

Da steht ein Pferd auf dem Flur ... nun ja, nicht ganz. Aber am Westbahnhof an der Gartenschau wurde am Donnerstagmorgen ein ausgebüxter Wallach eingefangen.