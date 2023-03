Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob der Japanische Garten Kaiserslautern mit den drei Koi, die am Mittwoch in den oberen Teich gesetzt wurden, einen großen Fisch an Land gezogen hat, wird sich vielleicht später einmal zeigen. Zumindest dem Symbol für Stärke und Glück hat der japanische Generalkonsul aus Frankfurt zum Start verholfen. Auch die ambitionierten Pläne des Vereins befürwortet er.

Nicht sofort suchen die drei japanischen Karpfen das Weite, als der Generalkonsul Shinichi Asazuma und Ralf Kammer, Vorsitzender des Vereins Japanischer Garten, gemeinsam den Rand des