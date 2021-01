Traktoren mit Banner fuhren dieser Tage durch Steinwenden, und ein langer Autokorso blockierte den Verkehr im Ort. Doch weder Corona-Gegner, noch politische Aktivisten waren auf den Straßen der Gemeinde unterwegs. Die Aktion diente dazu, dem Vorsitzenden des SV Steinwenden, Steffen Schmitt, während des tristen Corona-Lockdowns einen unvergesslichen und beeindruckenden 50. Geburtstag zu bescheren.

Nicht eingeweihte Einwohner rieben sich verwundert die Augen und glaubten zunächst an einen Flash-Mob oder dachten, dass der SV Steinwenden vielleicht gerade am grünen Tisch in die Fußball-Oberliga aufgestiegen ist. Eine besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen, dachten sich die Vereinsmitglieder. Deshalb kam es für sie überhaupt nicht in Frage, dass ihr erster Vorsitzender Steffen Schmitt an seinem 50. Geburtstag traurig alleine zuhause sitzen muss.

„Da Corona keine Feier zugelassen hat, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, in dieser tristen Situation relativ früh ins Bett zu gehen,“ bestätigt Schmitt im Nachhinein die Befürchtungen. Doch was kann man in der aktuellen Situation tun? Frank Nageldinger und Reiner Kunz vom SVS überlegten, wie man trotz der massiven Einschränkungen im Lockdown den beliebten Vorsitzenden an seinem Festtag angemessen überraschen und sich trotzdem an die Vorschriften halten kann. Und so schob sich am Dienstag ein langer Autokorso mit dem Ziel Römerstraße durch den Ort.

„50 Jahre, 50 Autos“ lautete das Motto für den Abend. Zwar wurden dann „nur“ 30 Autos gezählt, dennoch rollten Fahrzeug um Fahrzeug am Haus des Vorsitzenden vorbei und die Insassen ehrten den Jubilar durch Winken, Geburtstags-Liedchen oder einen kurzen Gruß aus den Autos heraus. Aus der vorgeschriebenen sicheren Distanz schafften so die Vereinsmitglieder eine beeindruckende emotionale Nähe zu ihrem Vorsitzenden und auch eine enge Verbundenheit zu den Beteiligten in den anderen Fahrzeugen.

Nicht nur bei Steffen Schmitt, auch bei einigen Autoinsassen war deshalb die ein oder andere Träne zu sehen. „Ich war unbeschreiblich gerührt. Die Aktion war total herzzerreißend für mich“, war Schmitt total beeindruckt von der Aktion. „Es freut mich, dass mir die Mitglieder so herzlich gratuliert haben,“ sieht er darin auch eine Bestätigung und Anerkennung seiner Arbeit. „Ich wünsche mir vor allem Gesundheit und dass ich meine Arbeit mit meinen Kollegen aus der Führung und den Mitgliedern weiter führen kann,“ lauteten die Wünsche des Jubilars für die weitere Zukunft.