Ein 48-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Kaiserslautern von einem Bekannten mit einer Axt angegriffen worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er stationär ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zwischen ihm und dem 45-jährigen mutmaßlichen Täter kam es laut Polizei in einem Garten aus bisher noch ungeklärter Ursache zum Streit, der dann eskalierte. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine genauen Angaben machen, jedoch seien sie nicht lebensbedrohlich, bestätigt die Sprecherin.

Der mutmaßliche Täter ist inzwischen nicht mehr auf freiem Fuß: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und es wurde Haftbefehl erlassen, informiert die Polizeisprecherin.