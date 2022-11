Viermal elf Jahre Fastnacht! Die „Karneval-Gesellschaft Narrensänger 1890“ feiern Jubiläum. Wer beim Vereinsnamen genau hinschaut, erkennt jedoch schnell, dass dieser Verein um einiges älter sein muss als 44 Jahre. Gefeiert wird am Samstag, 12. November, in der Erlenbacher Theo-Barth-Halle.

Vereinspräsidentin Andrea Fodor verweist mit Stolz darauf, dass die Narrensänger einmal aus dem 1890 gegründeten Volkschor Kaiserslautern hervorgegangen sind. Wenn man’s genau nimmt, inzwischen also stolze 122 Jahre geworden sind. Mit einem Fest zum „11 mal 11“-Jubiläum im vergangenen Jahr habe es wegen Corona „bedauerlicherweise“ nicht geklappt. Dieses wird nun ebenfalls am kommenden Samstag – passend dem 12.11. – in der Erlenbacher Theo-Barth-Halle mit einer Jubiläumsfeier samt Inthronisierung eines Prinzenpaars der Stadt Kaiserslautern angemessen gefeiert.

Rund 250 Personen, darunter Karnevalsvereine aus der Westpfalz und ganz viele Ex-Tollitäten seit 1990 hätten sich angemeldet, sagt die Vereinspräsidentin erfreut. Aus Anlass des Jubiläums werde die Bürgermeisterin in diesem Jahr den Stadtschlüssel, der Jahr um Jahr zu einem anderen Verein wandert, dem Prinzenpaar überreichen. Alle Vereine seien damit einverstanden gewesen.

Fodor ist ausgesprochen froh, als Unterstützung nicht nur den Vizepräsidenten des Vereins, Ingold Müller, an ihrer Seite zu haben. Sie ist mächtig stolz wie alle Mitglieder, darunter die Eltern der Kinder, bei den Vorbereitungen mit Saal schmücken und Tische decken mit angepackt haben und noch anpacken. „So ein närrisches Jubiläum hat der Verein noch nie gefeiert“, ist die Präsidentin überzeugt.

Geplant ist für die Jubiläumsfeier mit Inthronisation zum Auftakt ein Sektempfang um 18.33 Uhr, gefolgt von einem Küchenbuffet für die Gäste bevor es um 20.11 Uhr mit Mariechen- und Garde-Tänzen in die Veranstaltung geht. Ein Rückblick mittels Bilderpräsentation über einen Beamer ist ebenfalls geplant.

Nur eines kann die Karnevalsgesellschaft Narrensänger bei ihrem Jubiläumsfest nicht mehr präsentieren: Einen Chor wie den „Volkschor“, aus dem der Verein vor 44 Jahren entstanden ist. Den gibt es nicht mehr, was Andrea Fodor vermisst. Stattdessen habe man aber die Jugendarbeit erfolgreich aufgebaut.