Trotz der Abgänge zweier Leistungsträger kurz vor dem Saisonbeginn mischt die HSG Kaiserslautern in dieser Saison die Handball-Pfalzliga auf. Die Mannschaft von Trainer Ivan Vukas eilte in den vergangenen Wochen von Sieg zu Sieg und teilt sich den Platz an der Sonne mit dem punktgleichen HLZ Friesenheim/Hochdorf III.

Der jüngste 38:31-Auswärtserfolg beim Tabellensiebten TuS Heiligenstein war bereits der sechste Sieg in Folge. Das nächste Spiel steht am Samstag, 3. Dezember, gegen den TV Offenbach II auf dem Programm. Anwurf in der Sporthalle der Schillerschule ist um 15 Uhr.

Die bislang einzige Niederlage setzte es in Hochdorf, wo die HSG Ende September mit 26:31 das Nachsehen hatte. Allerdings mussten die Rot-Weißen im Spitzenspiel verletzungs- und krankheitsbedingt auf einige Stammkräfte verzichten. In den kommenden Wochen spielte sich der Pfalzligist dann in einen Rausch und wies seine Gegner regelmäßig mit sieben bis vierzehn Toren Differenz in die Schranken. Lediglich beim 38:36 gegen den TSV Kandel fiel das Resultat weniger deutlich aus, wobei der Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war. Sieben Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung komfortable sechs Tore.

283 Tore

Mit bislang 283 erzielten Toren, was im Schnitt knapp über 35 Treffer pro Partie bedeutet, stellen die Rot-Weißen den mit Abstand besten Angriff der Liga. Nach dem Heimspiel gegen den TV Offenbach II stehen mit der Auswärtspartie bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt und dem letzten Spiel des Jahres zuhause am 17. Dezember gegen den TSV Speyer noch zwei absolute Topspiele gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel an.

„Wir sind mit der bisherigen Hinrunde natürlich sehr zufrieden und hoffen, dass wir diesen Schwung auch in die letzten drei Spiele des Jahres mitnehmen können. Offensiv spielen wir in dieser Saison bislang wirklich herausragend. Es macht uns stolz, dass die Jungs so einen schnellen, ansehnlichen und letztlich auch erfolgreichen Handball spielen“, erläutert Co-Trainer Thomas Brosig, der für die aktuelle Erfolgswelle „den lobenswerten Zusammenhalt in der Mannschaft“ verantwortlich macht.