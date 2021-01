Ein Trümmerfeld erwartete die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei am späten Donnerstagabend in der Hauptstraße. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen gegen zwei parkende Pkws gefahren, berichtet die Polizei. Dabei wurden eine Hausfassade, die Fahrzeuge und eine Grundstücksmauer beschädigt. Der 33-jährige Unfallverursacher stand unter Drogeneinfluss. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr er gegen 22.30 Uhr mit seinem Nissan auf der B48 in Richtung Kaiserslautern. Vermutlich aufgrund seines Rauschzustandes und wegen unangepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er rammte einen parkenden Jeep. Dieser schleuderte auf die gegenüberliegende Straßenseite und beschädigte eine Hausfassade. Das Auto des 33-Jährigen prallte einige Meter weiter in einen Opel Corsa. Zwischen dem parkenden Wagen und einer Grundstücksmauer kam es zum Stehen. Der gesamte Schaden wird von der Polizei auf mindestens 24.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus. Weil der Verdacht besteht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. In seinem Auto fand die Polizei geringe Mengen Marihuana und einen Joint. Seinen Führerschein musste der 33-Jährige abgeben. Während der Unfallaufnahme war die Hauptstraße bis in die Nacht hinein gesperrt.